«Постоянная головная боль»: нижегородские канадцы жалуются на сбои в Сети

Семья Фейнстра, переехавшая в Россию из Канады и проживающая в Нижегородской области, выражает недовольство качеством интернет-соединения, сообщает pravda-nn.ru .

Глава семьи Аренд Фейнстра в ходе онлайн-трансляции на своем канале заявил, что нестабильная работа Сети наблюдается по всей стране и создает значительные неудобства в повседневной жизни.

По словам канадца, неполадки с интернетом — «постоянная головная боль». Он также рассказал о своем друге, который, переезжая в Россию, сталкивается с отсутствием доступа к Сети до трех дней подряд.

Семья Фейнстра перебралась из Канады в Нижегородскую область в начале 2024 года. Им было предоставлено разрешение на временное проживание в России сроком до трех лет.

