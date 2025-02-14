Постиндустриальный парк за 100 млрд рублей создадут на территории «Азовстали»

сегодня в 12:38

Предприятие «Азовсталь» в Мариуполе станет ключевым местом для туристов в Донецкой Народной Республике (ДНР). На территории комбината планируют создать общедоступный постиндустриальный парк, стоимость которого составит около 100 млрд рублей, сообщает Mash .

В рамках реализации проекта планируется создание разнообразных объектов, таких как «Доменная печь», представляющая собой интерактивный музей, посвященный методам металлургического производства. Еще появятся рудный двор с музеем, отели, магазины, площадки для проведения мероприятий и освежающая прибрежная зона.

В настоящее время разрабатываются технические проекты и составляется смета. Ориентировочная стоимость проекта составляет почти 100 млрд рублей. Проект будет готов и сдан до 2035 года.

Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе была освобождена от ВСУ 20 мая 2022 года.