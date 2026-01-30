сегодня в 14:35

Поставки лесопожарной техники в Подмосковье увеличат более чем вдвое в 2026 г

В 2026 году для лесничеств Подмосковья закупят 40 единиц новой лесопожарной техники и оборудования, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2026 года подмосковные лесничества получат 40 новых единиц специализированной техники и оборудования. Поставка включает малые лесопатрульные комплексы, пожарные автоцистерны, колесные и гусеничные тракторы, седельные тягачи для транспортировки тяжелой техники и другое оборудование.

Вся техника будет направлена на лесопожарные станции ГАУ МО «Мособллес» и должна поступить до начала пожароопасного сезона. Новое оснащение позволит использовать технику для тушения лесных пожаров и проведения комплекса противопожарных мероприятий в лесах.

Увеличение количества техники обеспечит более оперативное реагирование на возгорания и повысит эффективность защиты природных ресурсов региона, пояснили в комитете лесного хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.