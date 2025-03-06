Поставки индустриальных масел в Красноярский край увеличат

«Газпром нефть» и правительство Красноярского края расширили сотрудничество по поставкам в регион автомобильных и индустриальных масел.

Данное соглашение подписали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин.

Компания обеспечит предприятия Красноярского края современными маслами собственного производства. Ассортимент поставок будет включать смазочные материалы для применения в горнодобывающей промышленности и энергетике, металлургии и машиностроении, сельском хозяйстве и транспорте. Продукция компании разработана в собственном научно-исследовательском центре с учетом технических особенностей эксплуатации современного оборудования.

Также промышленным и транспортным предприятиям региона будет представлено уникальное отраслевое решение — сервис предиктивной диагностики оборудования G-Lab. Система на основе технологии ИИ анализирует состав использующегося в оборудовании масла, прогнозирует состояние техники и необходимость проведения сервисного обслуживания. Благодаря такому подходу повышаются эффективность и надежность эксплуатации сложного промышленного оборудования.

«Красноярский край — в числе наиболее индустриально развитых регионов России с уникальными запасами природных ресурсов. Экономика края представлена практически всеми секторами промышленности, начиная от добывающих предприятий и заканчивая машиностроением, большинство из которых многие годы применяют нашу продукцию. Для дальнейшего развития экономического потенциала региона „Газпром нефть“ готова наращивать поставки высокотехнологичной продукции и разрабатывать индивидуальные решения для красноярских предприятий», — поделился председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин добавил, что технологическое лидерство, устойчивая и динамичная экономика, комфортная безопасная среда и другие национальные цели — ключевые направления развития Красноярского края на ближайшие годы.

«Для этого, в том числе, необходима эффективная работа всего промышленного комплекса и внедрение российских разработок и технологий. Подписанное соглашение позволит обеспечить краевые предприятия современными маслами для решения широкого спектра производственных задач», — заключил он.