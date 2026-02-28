Посольство РФ посоветовало россиянам срочно уезжать из Израиля

сегодня в 15:16

Пресс-служба Посольства России в Израиле порекомендовала россиянам срочно уехать из страны до нормализации ситуации. Тем, кто останется, важно слушать указания местных властей и соблюдать соответствующие меры безопасности.

Пограничный переход «Бегин» («Таба») на границе с Египтом функционирует круглосуточно. Гражданам РФ с действительными документами для проезда в государство виза не нужна.

Также работает КПП «Ицхак Рабин» («Вади Араба») на границе Израиля и Иордании. 28 февраля пассажиры могут выйти до 20:00. Автомобилям разрешено выезжать до 19:00.

Для ускорения процесса посоветовали оплачивать пограничные сборы заранее онлайн. Остальные сухопутные переходы пока закрыты в рамках указаний служб безопасности Израиля. Их откроют после получения разрешения.

Утром Израиль и США атаковали Иран. Тот нанес ответный удар. Горячая фаза конфликта продолжается.

