Тот факт, что 95% населения Казахстана знает русский язык, является сильной стороной этой страны. Такое заявление сделал посол республики в России Даурен Абаев, пишет ТАСС .

«В Казахстане, по-моему, 95% населения говорят на русском языке, и мы считаем, что это наша сила — знать русский язык. Безусловно, в приоритете наш государственный язык — казахский, и его роль с каждым годом растет», — отметил Абаев.

По словам посла, знание русского языка в Казахстане в настоящее время считается преимуществом. Он также отметил, что около половины школ страны ведут обучение именно на русском языке. При этом изучение русского во всех 7 тысячах школ является обязательным.

Абаев отметил, что в Казахстане считают, что знание русского языка дает населению конкурентную способность.