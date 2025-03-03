Посмотрите на США: блогер выступил против легализации огнестрельного оружия в РФ

Блогер Стас «Ай, как просто!»: в РФ не нужна легализация огнестрельного оружия

Российский блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев объяснил, почему в РФ не нужна легализация огнестрельного оружия: это может стать угрозой для общества и причиной конфликтов.

Блогер в первую очередь задался вопросом, зачем вообще людям массово носить оружие. По его мнению, из-за одного «чудика» могут пострадать десятки тысяч.

По словам Васильева, сам он не хочет иметь оружие, поэтому в случае легализации он будет чувствовать себя ущемленным, зная, что у любого человека может оно быть с собой.

«Мне это не нравится, мне нравится стрелять, мне это прикольно, но мне не нравится идти с ощущением, что у каждого человека может быть оружие», — объяснил он в эфире радио Sputnik.

По мнению блогера, это может спровоцировать конфликты на дорогах, а также с полицией.

«Посмотрите на США, как там все происходит», — предостерег Васильев.