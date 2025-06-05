«Посмотрим» и «Ясно»: названы раздражающие женщин мужские фразы

Дейтинг-сервис Mamba провел опрос, согласно которому 64% женщин и 59% мужчин могут поссориться со своим партнером или знакомым из-за раздражающих или сухих фраз в переписке или реальном разговоре, сообщает Газета.ru .

Около 30% россиянок сказали, что им режет слух высказывание «Будь проще» от мужчины, а также «Я перезвоню» и «Посмотрим».

Мужчин, в свою очередь, могут вывести из себя фразы «Ты должен был сам догадаться!», «Все ясно…» и «Сама все решу, не указывай»: об этом заявили 39%, 30% и 26% опрошенных соответственно. Еще один триггер — это слова «Нормально все» от девушки: 34% респондентов уверены, что за ними прячется недовольство.

В переписке особенно раздражают сухие и односложные ответы: и мужчин, и женщин практически одинаково бесит холодное «Ясно» или краткое «Ок», которое воспринимается как откровенное пренебрежение.