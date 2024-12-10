Посмотреть трансляцию Церемонии «Золотой Граммофон» можно эксклюзивно онлайн

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XXIX Церемония вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон»состоится 12 декабря. Увидеть грандиозное шоу смогут все желающие благодаря эксклюзивной прямой онлайн-трансляции, которая пройдет в VКВидео, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Церемония «Золотой Граммофон» проходит каждый год при аншлаге — ни один зал не способен вместить всех желающих увидеть главное музыкальное шоу России.

«Русское Радио»специально для своих слушателей организует традиционную онлайн-трансляцию, которая позволит понаблюдать за церемонией онлайн.

В текущем году сцена«ВТБ Арены» соберет наиболее ярких звезд отечественной эстрады — Ларису Долину, Владимира Преснякова, Диму Билана, A⁠rtik&Asti, Сергея Лазарева, Ирину Дубцову и многих других. Специальными гостями вечера станут Гигорий Лепс и Юрий Антонов.

Вести церемонию будут Марина Кравец и Тимур Батрутдинов. «Русское Радио» на сцене представит Антон Юрьев.

Прямая трансляция XXIX Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон» пройдет в VКВидео 12 декабря в 20:00 по ссылке.