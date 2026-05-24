Последняя компания Зеленского в России осталась без офиса в Москве

Последняя компания украинского президента Владимира Зеленского «Платинумфильм» в РФ осталась без офиса, который располагался в центре Москвы, сообщает Mash .

Он находился на Долгоруковской улице. Там снесли здание.

Через «Платинумфильм» в отечественный прокат выходили кинопроекты с Зеленским. Компания занималась дистрибуцией фильмов, которые были сделаны командой президента Украины. Среди них — комедия «Любовь в большом городе — 3».

Еще одним из соучредителей фирмы была действующая офшорная структура Green Family Ltd (Кипр). Ранее эта компания напрямую была связана с «Кварталом-95», а потом — с бизнесменом Сергеем Бобзой.

«Платинумфильм» все еще числится действующей. У компании выручка за 2025 год составила до 100 тыс. рублей, убыток — 70 тыс. при полном отсутствии доходов. На счетах у фирмы осталось 43 тыс. рублей при уставном капитале 20 тыс. На сегодняшний день у компании нет ни оборотов, ни налоговой активности, ни работников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.