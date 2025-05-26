Последний звонок прозвучал для выпускников школ Шатуры

Впереди ответственный этап — экзамены и поступление в ВУЗы. Первая проверка знаний была вчера. Ребята сдавали историю, литературу и химию. В понедельник ребята будут сдавать экзамен по математике.

«Впереди вас ждет очень много интересного: юность, взрослая жизнь, новые друзья и знакомства, яркие события. А сейчас я желаю вам удачи на экзаменах. Чтобы каждом из них вам попались именно те задания, которые вы уже решали. Высоких результатов, которые позволят поступить в те вузы, которые вы выбрали, ведь это половина успеха всей вашей жизни!», — обратилась к выпускникам шатурской школы N1 Татьяна Кузнецова.

За долгие годы учебы образовательные учреждения стали для ребят вторым домом, но пришла пора прощаться. Самый трогательный день настал и для 36 выпускников 11 «А» и 11 «Б» классов шатурской школы № 2.

«Желаю, чтобы ваши мечты и задумки осуществились. Получив образование в вузах, возвращайтесь в Шатуру и работайте во благо наших жителей и ради процветания округа», — обратился к одиннадцатиклассникам заместитель главы м. о. Шатура Вячеслав Федотов.

Праздник последнего звонка получился одновременно грустным и смешным. Сценки о подготовке к ЕГЭ вызывали у виновников торжества улыбки, а вот напутственные слова от классных руководителей растрогали выпускников до слез. Видеопрезентации напомнили юношам и девушкам, какими насыщенными были их школьные годы.

Поздравления в адрес одиннадцатиклассников звучали в каждой школе. После официальной части ребята вспоминали свои школьные годы. Звучали слова благодарности в адрес любимых учителей и родителей. Кульминацией праздника стал последний звонок, символизирующий завершение большого и важного этапа в жизни ребят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.