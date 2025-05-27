Последний звонок прозвенел для учеников Видновской школы № 5 в Ленинском округе

В Видновской школе № 5 с углубленным изучением отдельных предметов, корпус которой находится на улице Ольгинской, состоялось торжественное мероприятие, посвященное окончанию учебного года. Последний звонок прозвенел 24 мая для 16 выпускников 11 «В» класса, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Дорогие выпускники, я желаю вам ставить перед собой самые высокие цели и обязательно добиваться их. Пусть ваши мечты воплощаются в реальность, рядом всегда будут верные друзья, а выбранная профессия приносит радость. Уважаемые родители, старайтесь понимать своих детей, поддерживать их стремления и прислушиваться к ним», — обратилась с напутственными словами к выпускникам директор Видновской школы № 5 Гюльнара Константинова.

В пресс-службе уточнили, что на праздничном мероприятии присутствовали учителя, родители, а также почетные гости. Выпускники подготовили творческие выступления, в которых выразили благодарность учителям и родителям за поддержку и заботу, которую они оказывали на протяжении всего обучения. Также в ходе мероприятия выпускники торжественно передали «Альбом памяти» будущим выпускникам.

«С годами, когда вы подниметесь к вершинам успеха, а я уверен, что это произойдет, не забывайте этот знаменательный день. Искренне желаю, чтобы переход от детства к юности, а затем и к взрослой жизни, был наполнен любовью, счастьем, благополучием и долголетием. Вам откроется множество возможностей в России, появятся цели и стимулы для развития и процветания нашей страны. Помните: дорогу осилит только идущий», — сказал, обращаясь к выпускникам, депутат Совета депутатов Олег Федоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.