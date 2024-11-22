После вмешательства Минэкологии восстановлен доступ к водному объекту в Истре

ООО «Новые горизонты», ведущее хозяйственную деятельность в городском округе Истра, отчиталось об устранении нарушения положений Водного кодекса РФ в деревне Веледниково. Ранее инспекторы эконадзора министерства экологии Подмосковья объявили обществу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками межрайонной природоохранной прокуратуры по жалобе жителей деревни, было установлено, что ООО «Новые горизонты» осуществляет строительство гидротехнического сооружения. Как выяснилось, общество возвело вокруг участка сплошной металлический забор, тем самым ограничив для жителей и гостей деревни свободный проход к береговой линии ручья, притока реки Истры, что нарушает требования водоохранного законодательства.

По итогам рассмотрения материалов проверки должностное лицо общества, ответственное за соблюдение экологических норм, привлечено к административной ответственности. Выполняя рекомендации предостережения, общество оперативно организовало работы по демонтажу ограждения, на сегодняшний день свободный доступ граждан к ручью восстановлен.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.