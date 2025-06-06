После вмешательства Минэкологии устранены нарушения в трех округах Подмосковья

В результате совместной работы инспекторов эконадзора Минэкологии Подмосковья и администраций муниципальных образований удалось добиться устранения нарушений природоохранного законодательства в Подольске, Красногорске и Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

Вблизи деревни Большое Толбино округа Подольск пресечен незаконный сброс неочищенных сточных вод. Несанкционированный водовыпуск затампонирован силами администрации округа. Аналогичное нарушение пресечено в Красногорске, где также был выявлен незаконный водосброс. Источник загрязнения ликвидирован.

Также продолжилось наведение порядка в Люберцах, где ранее инспекторы эконадзора выявили ряд незаконных свалок. По настоянию Минэкологии ликвидирована очередная свалка, территория приведена в надлежащее состояние.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.