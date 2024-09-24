После поджога вертолетов в Госдуме обсудили контроль соцсетей государством

Депутат Госдумы Евгений Федоров считает, что государство обязано поддержать родителей в защите их детей от преступников и установить контроль над социальными сетями. Такое заявление было сделано после инцидентов с поджогом вертолетов школьниками, сообщает Инфо24 .

По словам парламентария, родителям необходимо быть в курсе того, что происходит в жизни их детей, и государство должно содействовать в этом. В последние годы возникла настоятельная необходимость навести порядок в сфере социальных сетей, убежден Федоров. По его мнению, особенно важен контроль подростков как со стороны родителей, так и со стороны государственных органов.

Ранее стало известно, что двое 16-летних подростков подожгли вертолет Ми-8 на авиабазе в Омске, за что им было обещано 20 тыс. долларов. В результате школьники проведут под стражей как минимум два месяца.

Еще раньше два других юных нарушителя в возрасте 13 и 14 лет подожгли такой же вертолет в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе. После задержания они признались, что им предложили награду в размере 5 млн рублей за свои действия.