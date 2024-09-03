После капитального ремонта открылась Ново-Ольховская школа

В День знаний школа распахнула свои двери и вновь стала вторым домом для более чем 330 обучающихся. Впервые перешагнули порог школы 31 первоклассник. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Просторные светлые коридоры, учебные кабинеты, оборудованные по последнему слову образовательных технологий, пищеблок с новейшим оборудованием, современный спортивный зал и обновленное помещение школьного историко-краеведческого музея — таков новый облик школы в поселке Новая Ольховка.

«Очень хочется, чтобы в обновленном виде она стала для ребят родным домом, чтобы им было в ней не только комфортно, но и интересно. Здесь они будут постигать науки, учиться отличать добро от зла, станут настоящими патриотами своей Родины. Отмечу, что педагогический коллектив в этом учебном году пополнился двумя молодыми специалистами: учителем английского языка и учителем физкультуры. Желаю педагогам мудрости и добра, а ученикам послушания, стремлений к знаниям, целеустремленности, упорства в достижении цели!», — сказал Глава округа Роман Шамнэ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.