После 30-градусных морозов в Кузбассе резко потеплеет на 25 градусов

12 декабря ночью в регионе ожидается от минус 15 до минус 20 градусов, в отдельных районах до минус 27, а на севере местами от минус 9 до минус 14 градусов. Дневные температуры будут колебаться от минус 6 до минус 11, а местами опустятся до минус 17 градусов. Синоптики не прогнозируют осадков, однако местами возможны поземки, изморозь и дымка.

В ночь на 13 декабря ожидается понижение температуры до минус 13-18 градусов, при ясном небе до минус 24, а при облачности от минус 7 до минус 12 градусов. Днем произойдет резкое потепление, скачок составит 25 градусов. Температура поднимется до значений от минус 4 до плюс 1, а местами до минус 12 градусов. Ночью преимущественно без осадков, днем в некоторых районах возможен небольшой снег.

14 декабря станет заметно теплее, чем в предыдущие дни. Ночные температуры составят от минус 2 до минус 7 градусов, местами похолодает до минус 13 градусов. Днем воздух прогреется от минус 3 до плюс 2 градусов, в отдельных районах области до минус 8. Ночью ожидается снег, местами с метелью, а днем небольшой или умеренный снег, мокрый снег, местами метель.

