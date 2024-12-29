После 2025 года на Земле будет рождаться «Поколение Бета»

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«Поколение Бета» придет на смену «Поколению Альфа» в 2025 году

«Поколение Бета» придет на смену «Поколению Альфа» в 2025 году, заявил социолог Марк МакКриндл, его слова приводит «КоммерсантЪ» .

Новое поколение продлится до 2039 года. Эти дети будут жить в эпоху ставшими обыденностью искусственного интеллекта, беспилотного транспорта и устройств дополненной реальности.

По мнению ученого, технологические прорывы будут сочетаться с социальными нормами, основанными на гражданственности и сообщности.

Именно «Поколение Бета» должно решить проблемы глобального изменения климата, демографических сдвигов и урбанизации.

Ранее РИАМО рассказало об отличиях бумеров, альфы, зумеров и миллениалов.