Послание в 2039 год отправил коломенский ГСГУ

Студенты и преподаватели оставили обращение к своим преемникам. 15 лет оно будет храниться под стеклом в стене музея вуза, символично связывая прошлое, настоящее и будущее.

В историческом послании отражены сегодняшняя жизнь университета и его яркие достижения, а также пожелания потомкам. В тексте звучат голоса не только руководства университета, но и студентов, педагогов-ветеранов.

«Мы долго думали, какой восклицательный знак поставить в юбилейный для ГСГУ год, и решили, что это будет капсула времени — наше письмо в будущее. 15 лет — не так и много. Надеюсь, на столетие вуза многие из нас встретятся здесь, откроют капсулу и вспомнят себя в прошлом. Наверное, мы улыбнемся: нашим мыслям, мечтам, планам… Посмотрим, каким был наш любимый университет», — заявила ректор Жанна Леонова.

Помимо бумажного письма, в капсулу времени положили цифровой носитель с текстом, а также видеозапись с посланием, которое торжественно прочитали ректор, проректоры, деканы и студенты-активисты.

Капсула времени будет вскрыта 27 декабря 2039 года.