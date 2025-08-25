«Пошел в 1 класс в Африке»: депутат рассказал о своей школьной жизни

Председатель комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенников рассказал, что пошел в школу в Африке. 1 сентября он встретил в учебном заведении при консульстве в Алжирской народной демократической республике, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

«Был класс человек 10, нас возили на автобусе, мы пели русские народные песни, при этом жили в Африке. Тогда 1 сентября мы огромное количество цветов привезли», — поделился с журналистами депутат.

Кроме того, он признался, что списывал у одноклассников, не очень любил технические предметы — физику и математику. Себя Крашенников считает гуманитарием и вспоминает, что имел тягу к истории, географии и литературе, а с 6 класса просил учителя самому проводить уроки, читал доклады на 15-20 минут.

Крашенников также призвал родителей не давить на детей и не требовать «отлично» по всем предметам. Он не очень хорошо успевал по русскому языку и впоследствии смирился с плохим почерком.