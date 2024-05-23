Посевная кампания стартовала в «Колхозе Уваровский» Можайского округа

АО «Колхоз Уваровский» в Можайском округе приступил к посевной кампании. На сегодняшний день аграрии засеяли 1000 га из 3600 га посевных площадей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В связи с погодными условиями работать в поля вышли немного позже плана. Ежедневно мы сеем 100 га. Работает один зерновой посевной комплекс и три сеялки по классической технологии», — комментирует директор акционерного общества Александр Медведев.

На землях колхоза аграрии будут выращивать яровую пшеницу, ячмень, овес, а также многолетние травы для заготовки сена. Осенью на площади 773 га была посеяна озимая рожь.

«В этом году мы решили попробовать вырастить новые культуры. На 52 га посеем горох и на 60 га рапс», — добавляет Александр Медведев.

«Колхоз Уваровский» — одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий Можайского округа. Свою работу он ведёт по нескольким направлениям: выращивание зерновых культур, производство солода и концентрата квасного сусла, а также выращивание крупного рогатого скота.

Предприятие входит в список активных производителей сельхозпродукции наравне с ООО «Туровский» и АО «Дашковка» под Серпуховом, ООО «Агрофорвард» из Воскресенска, СПФ «Агро» из Серебряных Прудов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что доля сельского хозяйства в регионе невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что дает урожай. Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.