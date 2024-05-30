Посевная кампания продолжается на сельхозпредприятиях Воскресенска

В Воскресенске в ООО «Родина» проводят посев многолетних трав. Общая посевная площадь составляет более 1,7 тыс. га.

«По итогам прошлого года мы заготовили 45 тыс. тонн сенажа силоса, сена. Обеспечили себя в полном объеме зерновыми культурами. Также было собрано около 14 тыс. тонн молока. На данный момент общая посевная площадь у нас 1714 га», — рассказал руководитель предприятия Михаил Баранов.

Основными видами деятельности ООО «Родина» является растениеводство и производство молочной продукции. В работе предприятия задействовано 220 человек. Поголовье дойного стада составляет 1800 особей.

Предприятие входит в список активных производителей сельхозпродукции наравне с ООО «Туровский» и АО «Дашковка» под Серпуховом, АО «Колхоз Уваровский» из Можайска, СПФ «Агро» из Серебряных Прудов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.