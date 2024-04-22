Посетителям скейт-парков Подмосковья напомнили о правилах безопасности
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Автоинспекторы Красногорска провели информационную акцию «Безопасная мобильность» для посетителей скейт-парков, сообщается на сайте администрации горокруга.
Юным экстремалам рассказали о важности использования защитной экипировки и соблюдении ПДД за пределами спортивных площадок. Водителям СИМ напомнили о необходимости смотреть по сторонам и спешиваться перед пешеходными переходами.
Сотрудники ГИБДД отметили, что активный отдых на свежем воздухе гораздо полезнее, чем времяпрепровождение за компьютером или телефоном. В завершение полицейские вручили юным красногорцам памятки, к которым смогут обратиться в любой спорной или непонятной ситуации. А еще ребятам подарили нужные аксессуары — световозвращатели.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.