Посетители «Золотой осени» попробовали 2,5 тыс тонн продукции из Подмосковья

На выходных завершилась 26-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень 2024», которая в этом году прошла в новом аграрном выставочном комплексе «Тимирязев центр», расположенном на территории Тимирязевской академии, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Подмосковные производители проводили дегустацию локальной продукции на стенде региона. За 4 дня посетители выставки попробовали свыше 1,5 тонн томатов от АПХ «ЭКО-Культура», 35 кг твердых сыров «Parmente» и «Palermo» и 60 кг творожных сырков от «Дмитровского молочного завода», 250 кг колбас разных видов от Группы «Черкизово» и 200 кг мясных деликатесов от КФХ «Еремино поле». Также на стенде велась дегустация свежих ягод от компании «Артфрут» — гости стенда отведали более 400 кг малины, клубники, голубики и ежевики, выпито около 1000 порций кофе от компании «МАЙ».

Представители компании «Чистая линия» раздали 2,5 тысячи порций мороженого в вафельных стаканчиках. Также продукцию и макеты инвестпроектов представили компании «Лукаморе», «Партнер», «Валмикс», «Элинар-Бройлер» и «Стронг техник». Производители делились с гостями стенда информацией о том, где выращивается и производится продукция, рассказывали какие мощности задействованы, сколько людей трудятся на предприятиях, а также о планах по развитию и о новых линейках товаров. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области выразили благодарность всем региональным предприятиям, принявшим участие в выставке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.