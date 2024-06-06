Посетители ПМЭФ отправились в виртуальное путешествие по тундре

На XXVII Петербургском международном экономическом форуме компания «Газпром нефть» представила арт-проект «Открывая тундру», который при помощи современных технологий переносит гостей форума на Крайний Север. Посетители могут увидеть диких животных — пушистого песца, грозную сову и могучего оленя, сообщает пресс-служба компании.

Стенд открыли в День эколога — 5 июня. На нем благодаря анимации и детализации гости смогли увидеть настоящую тундру в буйстве красок.

По словам креативного директора студии Radugadesign Ивана Нефедкина, проект можно сравнить с завораживающей сказкой.

«Наш арт-проект „Открывая тундру“ — это фантазийный взгляд на реальный мир тундры с ее сюжетами и состоянием сказки, в который мы погружаем зрителя», — подчеркнул Нефедкин.

Проектом занимались 50 медиахудожников, скрупулезно уделявших внимание всем деталям. Чтобы создать виртуальных животных, потребовалось прорисовать 17 млн волосков шерсти и перьев. Чтобы отрисовка получилась более реалистичной, художники посещали с экспедицией Ямал, где изучали северных обитателей в естественной среде.

Фото - © Пресс-служба «Газпром нефти» Фото - © Пресс-служба «Газпром нефти» Фото - © Пресс-служба «Газпром нефти» Фото - © Пресс-служба «Газпром нефти» Фото - © Пресс-служба «Газпром нефти» Фото - © Пресс-служба «Газпром нефти» Фото - © Пресс-служба «Газпром нефти»

Эффект погружения усиливает огромный изогнутый экран, демонстрирующий объемную картинку.

«Газпром нефть» стремилась показать тундру как живое и разумное существо. Именно такой ее видят коренные жители Севера, общающиеся с природой на языке эмоций и чувств.

«Невозможно оторваться от того, что мы видим на экране, потому что каждое животное вызывает свои эмоции. Песец — умиление, сова — восхищение, олень — уважение к нему», — рассказала руководитель проекта от компании «Газпром нефть» Катерина Красавцева.

Тундру также можно будет и попробовать на вкус — посетителям предлагают освежиться северными лимонадами из ягеля, клюквы, морошки и других северных трав.