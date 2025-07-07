Посетителей усадьбы в Ленинском округе приглашают на лесотерапию

Художественно-терапевтическая тропа «Лес» открылась на территории музея-заповедника «Горки Ленинские» в Ленинском городском округе. Здесь посетители смогут получить оздоравливающий эффект от сочетания природы, искусства, науки и их благотворного влияния на организм и психику. Новый объект будет работать до конца сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Совершив осознанное «погружение» в лес, отстранившись от суеты, выдохнув, человек получает возможность в каких-то точках остановиться и углубиться в созерцание, максимально внимательно вглядеться в ландшафт. И фокус как раз в том, что часть этого ландшафта — произведения современных художников, вдохновленные идеей взаимодействия со средой и приглашающие зрителя к медленному рассматриванию», — сказала автор идеи и куратор проекта Нина Гомиашвили.

Она уточнила, что терапевтическая тропа протяженностью 2 км проходит через живописные уголки заповедника: ручьи, овраги, растительность, мимо древних курганов. Вдоль дорожки расположены работы современных художников, среди них — картины и скульптуры в эко-стиле, зеркальные сферы, меняющие цвет в зависимости от угла зрения, дерево, получившее «вторую жизнь» благодаря художественному замыслу. Эти арт-объекты в ходе прогулки помогают расслабиться, эмоционально восстановиться, переключиться, найти точки соприкосновения с лесом.

Пройти по эко-тропе в Ленинском округе посетитель может самостоятельно или воспользовавшись помощью профессионального проводника-лесотерапевта. Прогулки доступны во время работы музея-заповедника: по будням с 9:00 до 23:00 и по выходным с 11:00 до 17:00. Для посещения объекта в выходные нужна предварительная регистрация на сайте проекта www.les.life. Возрастное ограничение: 6+

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