Посетителей клуба Mono заставили лечь на пол под прицелом камер
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Поздним вечером 11 апреля в популярном столичном клубе Mono на Покровском бульваре прошла масштабная спецоперация правоохранителей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Сотрудники полиции в резкой форме приказали всем гостям заведения лечь на пол, после чего начали тотальную видеофиксацию происходящего, сказано в сообщении.
Это уже не первый рейд в данном заведении — предыдущая подобная акция проводилась в ноябре 2024 года. Тогда официальным поводом называли борьбу с ЛГБТ-пропагандой, признанной в России экстремистской. По данным источников, нынешняя проверка началась после подозрительной, по мнению полиции, акции с бесплатным входом.
Особое внимание наблюдателей привлек факт вручения военных повесток некоторым задержанным. Владелец заведения отказался от комментариев, а представители МВД пока не выпустили официального заявления о причинах и результатах операции.