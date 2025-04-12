Посетителей клуба Mono заставили лечь на пол под прицелом камер

Сотрудники полиции в резкой форме приказали всем гостям заведения лечь на пол, после чего начали тотальную видеофиксацию происходящего, сказано в сообщении.

Это уже не первый рейд в данном заведении — предыдущая подобная акция проводилась в ноябре 2024 года. Тогда официальным поводом называли борьбу с ЛГБТ-пропагандой, признанной в России экстремистской. По данным источников, нынешняя проверка началась после подозрительной, по мнению полиции, акции с бесплатным входом.

Особое внимание наблюдателей привлек факт вручения военных повесток некоторым задержанным. Владелец заведения отказался от комментариев, а представители МВД пока не выпустили официального заявления о причинах и результатах операции.