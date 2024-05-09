Поселок Шаховская стал самой холодной точкой в Подмосковье за ночь

Самой холодной точкой на карте погоды Подмосковья за ночь стал поселок Шаховская, где минимум температуры составил минус 3,1 градуса. На главной метеостанции столицы, ВДНХ, показатель составил минус 1,4 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, за последние полвека в столице это третий случай, когда 9 мая зафиксировали заморозки. Кроме 2024 и 2023 года, холода отмечали 9 мая 1999 года. Тогда минимум составил минус 3,8 градуса.

Прошедшей ночью заморозки зафиксировали в большинстве регионов европейской части России.

Леус добавил, что в ночь на 11 мая заморозков уже не будет, однако спустя два дня они вновь вернутся.