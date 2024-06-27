Поселок для врачей в Сергиевом Посаде полностью готов к эксплуатации

В рабочем поселке Богородское Сергиево-Посадского округа, где сформирован массив из 50 земельных участков для врачей общей площадью почти 4 га в рамках областной программы «Земля врачам», завершились все работы по благоустройству, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

На территории поселка подведены необходимые коммуникации, а также построена детская площадка. Выполнение работ проверили представители Министерства имущественных отношений Московской области совместно с депутатами Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы. На сегодняшний день в обустроенном поселке уже 47 врачей получили по 8 соток земли в безвозмездное пользование.

«Для того чтобы врачи приступили к строительству, поселок обеспечен всем необходимым, это водоснабжение, водоотведение, электричество и газ, сделаны также подъездные и внутриквартальные дороги, установлены детская и спортивная площадки. Участки разделены на сектора, каждый сектор имеет общий забор, калитку и въездные ворота. Здесь строительство пока не ведется, но, к слову сказать, это первый из пяти городских округов, на территории которых решили обустроить поселки для врачей, где работы завершены в полном объеме. В остальных муниципальных образованиях работы еще ведутся, но при этом некоторые врачи параллельно приступили к строительству домов. В Богородском округе строятся 5 врачей, в Воскресенске 2 дома построено и 1 строится, в Домодедове завершили строительство 32 медика и 10 еще в процессе строительства, в Ступине возводит дом 1 врач», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Всего за три года на территории Сергиево-Посадского городского округа 82 врача узких специальностей получили земельные участки, 9 из них начали строительство. В целом же, в пяти поселках из 638 земельных участков предоставлено 502.

Участники выездного заседания обсудили также вопросы ипотечного кредитования, которым могут воспользоваться врачи для строительства своих домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.