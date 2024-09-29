Посадили деревья и кустарники в рамках акции «День в лесу. Сохраним лес вместе»

Экологическая акция проходит на территории городского округа уже второй день. Сотни неравнодушных жителей одновременно вышли на несколько точек, чтобы посадить деревья и кустарники.

«Сегодняшнее дождливое утро идеально для посадок. Всего у нас 10 локаций: 8 — в черте города и 2 — на сельской территории. Высаживаем черемуху, иргу, яблони, сирень, каштаны. Несмотря на непогоду, присоединиться к нам изъявило желание большое количество людей. Призываю все неравнодушных мытищинцев активнее участвовать в подобных акциях, ведь они делают наш округ лучше и зеленее», — отметил директор управления экологии администрации округа Артур Суворов.

Алина Петрова пришла на субботник вместе с сыном Артемом.

«Это наш небольшой вклад в то, чтобы наш город стал еще красивее. И вообще — здорово же: недалеко от нашего дома теперь есть черемуха, которую мы посадили собственными руками», — поделилась Петрова.

Не остались в стороне и депутаты окружного Совета депутатов.

Так, Дмитрий Астафьев вместе с представителями ТУ «Пироговский» и жителями садили клены на Тенистом бульваре. Артур Суворов пригласил всех на предстоящий субботник, который состоится в мкр. Пироговский на берегу реки Клязьмы.

«Будем очищать набережную от мусора. Следите за анонсами и присоединяйтесь к нам», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.