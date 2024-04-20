Порывистый ветер и до плюс 13 градусов ожидается в Московском регионе в субботу Общество сегодня в 07:10

В Подмосковье и столице в субботу прогнозируется сильный порывистый ветер, температура составит плюс 11 — плюс 13 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При переменной облачности в регионе местами пройдет небольшой дождь. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление днем составит 749 мм рт. ст. Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 3 — плюс 5 градусов, днем 21 апреля — от плюс 15 до плюс 17. Может пройти кратковременный дождь, порывы ветра усилятся до 17 м/с.