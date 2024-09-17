Порталом «Свадьба в Подмосковье» воспользовались свыше 4 тыс раз

В начале лета Года семьи в Московской области для будущих молодоженов запустили уникальный портал «Свадьба в Подмосковье», сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Почти 35 тысяч браков зарегистрировали в Подмосковье с начала года. Напомню, что пары могут зарегистрировать брак не только в ЗАГСе, но и на выездных площадках. Для удобства будущих супругов мы создали портал с подробной информацией о лучших локациях региона для бракосочетания, которым уже воспользовались более 4 тысяч раз», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что на портале представлены все популярные площадки для свадьбы на любой вкус: бесплатные и коммерческие, парки и усадьбы, в центре города и на окраине у реки. Жених и невеста могут выбрать подходящий вариант благодаря удобным фильтрам, там же можно посмотреть фотографии и условия.

В подмосковном регионе у будущих супругов также есть возможность выбрать свое место для торжества. В таком случае сотрудник ЗАГСа приедет на выбранную локацию и официально зарегистрирует брак.

Ознакомиться с лучшими выездными площадками для регистрации брака Подмосковья можно на портале «Свадьба в Подмосковье» wedding.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.