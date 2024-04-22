Портал «Здоровье» Подмосковья пройдет оценку защищенности

Теперь оценку защищенности пройдет подмосковный портал «Здоровье». Принять участие в тестировании можно с 22 апреля по 20 мая 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«Защита личных данных пациентов и безопасность медицинской информации — одна из приоритетных задач в системе электронного здравоохранения. Поэтому мы приглашаем всех желающих принять участие в специальной программе, которая поможет найти возможные уязвимости портала «Здоровье». Таким образом мы сможем улучшить работу системы и сделать ее более надежной», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Багбаунти — это публичная программа по поиску уязвимостей электронных сервисов за вознаграждение.

В рамках подмосковной программы багбаунти граждане Российской Федерации старше 18 лет могут помочь в обнаружении возможных угроз безопасности онлайн-портала «Здоровье». Тестирование проходит на платформе Standoff 365 Bug Bounty. В зависимости от критичности найденных уязвимостей участники получат заслуженное вознаграждение.

Портал «Здоровье» заменяет бумажную медицинскую карту пациента. Через него можно записаться на прием или вызвать врача на дом, посмотреть результаты обследований и записи о прошлых визитах в поликлинику, а также получить другую полезную медицинскую информацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.