Портал Цифровой регион в Подмосковье посетили 24 тыс человек

Портал «Цифровой регион» с начала 2026 года посетили более 24,2 тыс. человек, а общее число пользователей превысило 67 тыс. Платформа объединяет государство, бизнес и муниципалитеты для внедрения цифровых решений в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы видим, как формируется бесшовная экосистема взаимодействия государства, бизнеса и муниципальных команд, где проверенные цифровые решения быстро находят своих заказчиков, а лучшие практики тиражируются без барьеров», — сообщили в ведомстве.

Для удобства работы на платформе создан раздел «Личный кабинет бизнеса». ИТ-компании могут размещать свои решения в формате информационных карточек. Для этого необходимо зарегистрироваться, указать ИНН, наименование организации, данные ответственного лица и электронную почту.

Платформа позволяет бизнесу отслеживать запросы государственных организаций и предлагать технологии для реализации региональных и отраслевых проектов. Пользователи также могут знакомиться с описанием практик, ожидаемыми эффектами и подавать заявки на внедрение решений, что ускоряет их масштабирование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.