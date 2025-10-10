Портал «Свадьба в Подмосковье» стал выбором более 20 тыс пар

Уникальный цифровой сервис для молодоженов продолжает набирать популярность среди жителей Московской области. Портал «Свадьба в Подмосковье» предоставляет полный спектр возможностей для организации свадебного торжества — от выбора площадки до комплексного планирования мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Мы видим явную востребованность этого сервиса среди жителей Подмосковья — им уже воспользовались более 20 тысяч человек. Мы прекрасно понимаем, насколько важен процесс организации свадьбы для каждой пары, и именно поэтому постоянно работаем над тем, чтобы сделать его максимально комфортным и удобным», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Активное развитие проекта продолжается с момента запуска в 2024 году. За этот период число представленных площадок сильно увеличилось и составило более 80 локаций. Среди них — как бесплатные, так и коммерческие площадки, исторические усадьбы, городские пространства и живописные парки у воды.

Проект демонстрирует впечатляющий рост популярности среди пользователей. Наибольший интерес на портале вызывает поиск и изучение локаций для проведения торжеств — количество просмотров описаний и фотографий площадок превысило 100 тыс.

Удобный функционал портала позволяет молодоженам легко подобрать идеальное место для торжества. Система фильтров помогает найти подходящую площадку по различным параметрам, а подробные описания и фотографии дают полное представление о возможностях каждой локации. Проект продолжает развиваться, расширяя возможности для создания незабываемого свадебного праздника в Подмосковье.

Ознакомиться с полным каталогом площадок и начать планирование свадебного торжества можно на портале wedding.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.