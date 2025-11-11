Портал поставщиков Москвы получил награду в области цифровизации госзакупок

Столичный Портал поставщиков удостоен награды CNews Awards 2025 в категории «Цифровизация закупок: портал года». Премия присуждена за интеграцию технологий искусственного интеллекта в закупочные процессы, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что сегодня столичный госзаказ располагает всем необходимым для эффективной работы и поддержания высоких объемов закупок, а специалисты сферы закупок ставят перед собой масштабные цели. Важнейшим элементом бесперебойного функционирования контрактной системы Москвы, включая закупки малого объема на Портале поставщиков, является цифровизация.

«Ресурс был создан в 2013 году и за это время прошел большой путь развития. Его ключевые сервисы помогают как заказчикам, так и поставщикам на всех этапах закупочного процесса. Мы рады, что платформа была отмечена в номинации „Цифровизация закупок: портал года“ и получила заслуженную награду», — отметил Пуртов.

Портал открывает предпринимателям из всех регионов страны доступ к государственным закупкам и гарантирует добросовестную конкуренцию. На портале зарегистрированы свыше 380 тыс. предпринимателей и более 60 тыс. заказчиков из 43 регионов России.

Муниципальные и государственные учреждения имеют возможность проводить закупки в сжатые сроки, а поставщики — находить новые каналы для сбыта своей продукции. Все контракты заключаются и актируются удаленно с применением электронной подписи, без использования бумажных документов. В каталоге портала представлено более 3,2 млн уникальных позиций товаров, работ и услуг.

За 3 квартала 2025 года на Портале поставщиков было проведено 415,8 тыс. закупок на общую сумму 85,7 млрд рублей. Этот показатель на 19% превышает результаты аналогичного периода 2024 года.

Контрактная система столицы продолжает демонстрировать высокую эффективность. Москва уверенно возглавляет Национальный рейтинг прозрачности закупок (https://www.mos.ru/news/item/147428073/). Экономия на всех этапах процесса обеспечивается за счет стандартизации процедур, применения цифровых технологий и активного участия малого бизнеса в московском госзаказе.