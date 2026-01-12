Портал «Библиотеки Подмосковья» собрал более 8,5 млн посещений в 2025 году

Портал «Библиотеки Подмосковья» в 2025 году посетили свыше 8,5 млн раз, а число авторизованных читателей превысило 1,2 млн, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Среди самых популярных книг оказались «Дотянуться до звезды. Детям о труде, деньгах и заработке» Т. Шаровой, «Фердинанд Врангель. След на земле» А. Кудри и «Пришельцы из холодильника» Д. Емеца.

Портал позволяет оформить единый электронный читательский билет для всех библиотек региона, забронировать книги онлайн, а также привязать к аккаунту социальную карту или карту «Стрелка» для получения изданий после подтверждения заявки.

Кроме того, на сайте размещена афиша событий, включая выставки, лекции и мастер-классы. Ознакомиться с расписанием мероприятий можно в разделе «События» на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.