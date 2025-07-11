Породистый пес в Долгопрудном из неблагополучной семьи ищет новых хозяев

«Сначала собака попала в семью одну, там мужчина жил один. Потом он женился, жена забеременела и сказала к воде подальше собаку отвести, чтобы пес не вернулся. Он отдал его кому попало — семья неблагополучная», — заявила она.

Полуторагодовалый пес породы канекорсо живет в многодетной семье, где трех из пяти детей изъяли органы опеки. Родители имеют проблемы с алкоголем и наркотиками, собаку кормили, как придется, из-за чего она сильно похудела.

Знакомая бывших хозяев рассказала, что нынешние готовы отдать собаку, но не знают кому. Более того, они жили в соседнем доме и хорошо знали прошлых хозяев. Со слов девушки, они могли выпивать, не работать, из-за чего им самим было нечего есть. Собака в это время предоставлена сама себе, бегает без намордника и поводка.

Волонтеры и неравнодушие жители начали искать для пса новых хозяев. Знакомая добавила, что сама собака хорошо относится к людям и особенно любит детей, однако к другим животным она агрессивна. Девушка предположила, что ее на это натаскивали, поэтому для решения этой проблемы псу необходим кинолог.