Порядок действий при пожаре отработали в торговых центрах Ленинского округа

Практические тренировки по эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей прошли в Ленинском городском округе. Такие учения ежеквартально проводятся в торгово-развлекательных комплексах и на социальных объектах Московской области с целью подготовки граждан к действиям при возникновении пожара. Об этом сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«В ходе тренировок на торговом объекте объявляется условная пожарная тревога, после чего проводится эвакуация всего персонала и посетителей. Затем свои действия отрабатывают сотрудники МЧС. На территории Ленинского округа 40 торговых центров, все они обязаны регулярно проводить такие тренировки», — сказал начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Андрей Асеев.

Одна из таких тренировок во вторник прошла в торговом центре «Курс» в городе Видное. Посетители магазина спокойно, не создавая паники, покинули помещение, сотрудники — четко выполнили инструкции.

«Согласно легенде, сегодня мы отрабатывали действия в ситуации условного поджога туалета в здании торгового центра. У нас сработала система пожарной сигнализации. Действия контролеров на этот случай должны быть следующими: размотать первичные средства пожаротушения, приступить к посильному тушению, встретить пожарное подразделение, указать им кратчайший путь до пожарного гидранта и приступить к эвакуации посетителей», — сказал начальник отдела пожарной безопасности сети торговых центров «Курс» Сергей Илиев.

По словам представителей МЧС, при работе на объекте усилия спасателей в первую очередь направлены на спасение людей, которые могут оставаться в помещении, а затем на тушение пожара.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.