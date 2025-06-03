Порядка 98 тыс девятиклассников Подмосковья сдали ОГЭ по математике

Во вторник в Московской области состоялся основной день сдачи ОГЭ по математике. В экзамене приняли участие 97 612 тыс. выпускников девятых классов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

Экзамен прошел в штатном режиме на 605 площадках. Все пункты проведения были оснащены системами видеонаблюдения, металлодетекторами, средствами подавления сигналов сотовой связи и защищенными каналами передачи данных. За процедурой следили 1178 общественных наблюдателей. Также в пунктах дежурили медицинские работники, а безопасность обеспечивали сотрудники полиции.

«Математика входит в число обязательных экзаменов и требует от школьников умения применять знания на практике. Выполнение заданий заняло 235 минут — это один из самых продолжительных экзаменов в расписании ОГЭ», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Участники экзамена смогут узнать свои результаты не позднее 18 июня. Для тех, кто не смог присутствовать на экзамене по уважительной причине, предусмотрены резервные даты: 30 июня, 1 и 2 июля.

Следующий экзамен в рамках основного периода ОГЭ пройдет 6 июня. Девятиклассники будут сдавать один из трех предметов по выбору — географию, информатику или обществознание.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.