Порядка 90 женщин в кризисной ситуации получат поддержку в Солнечногорске

Центр помощи семье и детям «Растим вместе» в деревне Голубое городского округа Солнечногорск приступил к реализации проекта — победителя конкурса фонда президентских грантов. Он направлен на оказание помощи беременным женщинам и женщинам с несовершеннолетними детьми, малоимущим и многодетным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках проекта будет не только предоставляться временный приют и все необходимое для жизни женщинам с маленькими детьми, оставшимся без крыши над головой и поддержки близких, но и создаваться условия для их психологического, духовного восстановления и социальной адаптации.

«Команда проекта надеется, что благодаря нашим усилиям и работе со специалистами беременные женщины и женщины с детьми до 7 лет смогут стабилизировать свое психоэмоциональное состояние, улучшить психическое здоровье, оформить полный комплект документов для обретения законных прав в обществе, а также найти духовные силы для самостоятельной жизни в новых условиях», — рассказали в центре помощи семье и детям «Растим вместе».

Предполагается, что во время реализации гранатового проекта, до лета 2025 года, порядка 90 женщин, находящихся в кризисной ситуации, получат услуги психологической помощи и социального сопровождения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.