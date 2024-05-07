сегодня в 13:05

Порядка 90 точек полевой кухни развернут в Подмосковье на 9 мая

Ежегодно на территории Подмосковья в честь празднования Дня Великой Победы проходят масштабные уличные гуляния, шествия и мероприятия, которые не обходятся без бесплатных полевых кухонь, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Наибольшее количество полевых кухонь будет развернуто в городском округе Ступино — 24, Наро-Фоминске — 11, Королеве и Шатуре — 4.

Жители и гости Подмосковья смогут подкрепиться гречневой и перловой кашей с тушенкой, солдатским хлебом и горячим чаем.

Полевые кухни будут размещены в парках, на центральных площадях, усадьбах и центральных улицах городов.

Также в регионе ко Дню Великой Победы пройдет более 30 ярмарок, на которых помимо фермерских продуктов можно найти сопутствующие товары для праздника, а также сувениры и подарки ручной работы от наших ремесленников и мастеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.