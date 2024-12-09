Порядка 830 тыс самозанятых зарегистрировано в Подмосковье

На сегодняшний день число самозанятых в Подмосковье достигло почти 830 тысяч, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Сегодня в Московской области зарегистрировано 829 750 самозанятых. Относительно начала года рост составил более 177 тысяч, что в процентном соотношении — 27,1%. При этом больше всего самозанятых было зарегистрировано в апреле. В этом месяце количество предпринимателей в статусе самозанятых увеличилось более чем на 20 тысяч», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В пресс-службе Мининвеста напомнили, что 14 декабря состоится форум «Мой Бизнес. Открывая новые горизонты» для предпринимателей и самозанятых Подмосковья, а также для тех, кто планирует открыть свой бизнес в регионе. Участие в форуме бесплатное, но необходима регистрация на сайте. Мероприятие организовано центром «Мой бизнес» Московской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.