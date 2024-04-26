Порядка 700 человек проверили в Егорьевске свои знания на акции «Диктант Победы»

Сегодня, 26 апреля, состоялась Международная акция «Диктант Победы» В городском округе Егорьевск диктант написали около 700 человек, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Для желающих проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны открылись 20 основных и 4 ведомственные площадки.

Проверить свои знания сюда пришли представители ветеранских и молодежных организаций, депутаты и представители администрации округа.

«Сегодняшний день напоминает нам о важности сохранения и передачи исторической правды следующим поколениям. Пусть память о подвигах наших предков всегда будет жива в наших сердцах и укрепляет нашу веру в мир и свободу. Чтобы наша страна процветала, нам необходимо следовать их примеру», — отметил глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Викулов.

Участники диктанта должны были выполнить 25 заданий: 20 по общей военно-исторической тематике и 5 — по региональной. Главными темами диктанта 2024 года стали освобождение Крыма и Севастополя, 80-летие прорыва блокады Ленинграда и выход на границы СССР.

Победителями станут те, кто дал правильные ответы за наименьший промежуток времени.

«Благодаря „Диктанту Победы“ ежегодно в преддверии 9 мая мы проверяем свои знания и погружаемся в историю одного из важнейших периодов — Великой Отечественной войны. Это очень важно, ведь чем больше мы изучаем историческую литературу, документы и архивы, тем сильнее осознаем, насколько великим был подвиг нашего народа, победившего фашизм и освободившего от него многие страны Европы», — сказал председатель Совета депутатов округа Михаил Лавров.

Акция «Диктант Победы» была запущена в 2019 году в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память». Диктант призван пробудить интерес у школьников, молодежи, российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, возможность проверить свои знания по истории, узнать новую информацию о подвигах предков.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.