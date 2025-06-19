Порядка 70 миниатюрных арт-объектов создал житель Ленинского округа

Житель Видного Алексей Метлицкий создает яркие картинки из осколков цветной плитки на фасадах зданий и сооружений города с 2022 года. За это время он стал автором порядка 70 мини-мозаик, которые уже приобрели неформальный статус местных достопримечательностей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«С детства любил заниматься творчеством и мечтал, чтобы мои работы увидели как можно больше людей, но не в интернете. Мне нравится концепция, когда искусство выходит из галереи и интегрируется в городскую среду. Так пришла идея реализовать себя в стрит-арте. Но для больших форматов мне пока не хватает мастерства, поэтому остановился на мини-мозаиках. Их несложно воплотить, они не портят городской ландшафт и радуют людей», — поделился художник.

Уточняется, что Алексей Метлицкий назвал свой проект «Осколки». Его авторский почерк — формирование картинок из неровных кусочков плитки, и это отличает видновчанина от мастеров, работающих с квадратной мозаикой в стиле пиксель-арт. Художник размещает свои работы на различных уличных постройках, заборах, фонарных столбах и элементах благоустройства в историческом центре Видного. Часто мозаики являются тематическими. Так, на пиццерии Алексей изобразил картинку в виде куска пиццы, на фонтане — лягушку, около ворот телестудии — телевизор, а на здании шахматного клуба — коня.

«Мы специально ищем по городу мозаики. Это стало семейным увлечением, поводом для совместных прогулок с детьми, друзьями. Что-то находим сами, что-то соседи публикуют в чате, и мы идем к новой картинке, снимаем на телефон», — приводятся в сообщении слова жительницы Ленинского округа Виктории Азаровой.

Мозаичные изображения вносят яркий штрих в культурную среду Ленинского округа, объединяют жителей и превращаются в символы городской идентичности, добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.