Порядка 70 детей выступили в Лыткарине на областном конкурсе

В детской музыкальной школе города Лыткарино состоялся Московский областной конкурс юных пианистов «И. С. Бах и современность». В конкурсе приняли участие 69 детей из Дубны, Коломны, Мытищ и других городов Подмосковья. Всего собрались представители 25 городов региона, сообщила пресс-служба администрации городского округа Лыткарино.

Конкурсанты представляли два произведения: одно обязательное — произведение И. С. Баха, а второе — любое классическое на усмотрение. Оценивали выступающих авторитетное жюри, которое традиционно возглавляет заведующая кафедрой Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова Ирина Вершинина.

Как отмечают организаторы, основные цели конкурса — это нравственно-эстетическое воспитание детей, популяризация раннего музыкального образования и творческого развития ребенка, а также повышение уровня детского исполнительского искусства.

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