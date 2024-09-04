Порядка 7 тыс льготников Подмосковья провели лето в санатории

Бесплатно отдохнуть от повседневных забот и пройти реабилитацию в санатории могут жители Подмосковья, которые имеют федеральную или региональную льготную категорию. К ним относятся инвалиды и дети-инвалиды с сопровождающими, а также пенсионеры с низкими доходами, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«За лето порядка 7 тысяч подмосковных льготников насладились отдыхом и улучшили здоровье в санаториях. Всего с начала года мы обеспечили бесплатными путевками в санатории на Черноморском побережье и в средней полосе России уже более 15 тысяч льготников, а процесс получение путевки перевели в „цифру“», — рассказала Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что путевки предоставляются на основе очередности и распределяются автоматической электронной системой. Сами жители региона отмечают, что такие меры помогают не только восстановить силы, но и укрепить здоровье, что особенно важно в условиях современного ритма жизни и постоянных стрессов.

Получить путевку или проверить очередность получения можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“», — уточнил Воробьев.