Порядка 7 тыс электронных справок центров занятости получили жители Подмосковья

С начала года через региональный портал госуслуг оформили более 6,9 тыс. справок из центров занятости населения. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

При заполнении формы можно выбрать одну или несколько справок в зависимости от того, обращался ли житель ранее в центр занятости населения.

Если заявитель ранее не был зарегистрирован в качестве безработного, то в рамках услуги можно получить 3 вида справок: об отсутствии регистрации в органах службы занятости населения, об оказании соцподдержки гражданину и членам его семьи за 3 года, справку для лиц, обратившихся за пособием по уходу за ребенком.

Заявитель, который зарегистрирован или был зарегистрирован в качестве безработного, может получить еще 4 вида справок: о регистрации в органах службы занятости населения, о сохранении средней зарплаты за третий месяц после увольнения, о социальных выплатах в период безработицы, о периодах безработицы, засчитываемых в трудовой стаж.

Услуга «Выдача справок ЦЗН по запросам гражданам» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Занятость и безработица». Результат поступает в личный кабинет заявителя в течение одного рабочего дня.

Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.