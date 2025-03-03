Порядка 7 тыс блинов испекли в Павловском Посаде во время Масленицы

В субботу, 1 марта, жители Павловского Посада отметили праздник Масленицы. Масленица — один из самых древних и любимых праздников на Руси, сообщает пресс-служба администрации округа.

В нем соединяются народные гуляния, семейные традиции и глубокий символизм.

В парке культуры и отдыха прошли увлекательные интерактивные программы для детей. Все гости могли сделать яркие фотографии у фотозоны «Заходи на блины».

Многочисленные товары народных промыслов можно было приобрести на ярмарке «Масленица в красках».

Для юных участников Масленичных гуляний прошли интересные мастер-классы «Яркое солнышко».

На главной сцене творческие коллективы Павлово-Посадского округа исполнили свои номера. А главным подарком стало выступление ансамбля «Медовый спас» из города Кольчугино Владимирской области.

На центральной площадке работала Самоварно-блинная станция «С медом да вареньем». 7 000 блинов, 50 килограмм баранок и печенья и 10 килограмм варенья и джема было съедено, выпито 5 000 стаканов чая. Всего праздник посетило более 6000 человек.

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