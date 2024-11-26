Порядка 650 млн рублей выплатили детям-инвалидам в Подмосковье

В Московской области родители, которые воспитывают детей с инвалидностью, могут оформить ежемесячное денежное пособие в размере 8 тыс. рублей или 18 тыс. рублей, если ребенок имеет III степень ограничения к самообслуживанию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«Воспитание особенного ребенка требует много сил, трепетного отношения и немало финансовых затрат со стороны родителей. Ежемесячное пособие, которое получают семьи, помогает покрыть часть этих расходов и улучшить качество жизни как детей, так и их семей. В этом году мы выплатили из бюджета почти 650 млн рублей на эту меру поддержки», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Ежемесячное пособие в размере 7 901 рубль получили свыше 5 тыс. семей. Одиноким родителям эта выплата назначается проактивно. Для полных семей необходимо подавать заявление, так как условием назначения выплаты является среднедушевой доход семьи.

Выплату 18 тыс. рублей получили родители порядка 2 тыс. детей-инвалидов. Эта поддержка выплачивается без учета доходов семьи и назначается проактивно.

Семьи, нуждающиеся в помощи, могут подать заявление на регпортале госуслуг, а если требуется более подробная информация о мерах поддержки, то можно позвонить по телефону «горячей линии» 122 далее 6.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.